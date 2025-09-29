Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Я бы покаталась ещё пять лет». Самоделкина — о планах на карьеру

Экс-российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала, что с любовью вспоминает период своей спортивной карьеры в России, а также заявила, что хотела бы соревноваться ещё несколько лет при условии отсутствия проблем со здоровьем. Сейчас фигуристка представляет на международных стартах сборную Казахстана.

«Мне нравится вести личный дневник. Я пишу много заметок для себя. Ощущается всё так, будто я начала новую главу жизни.

Конечно, я ценю очень многие моменты своей спортивной карьеры в России. Там были и медали, и потрясающие соревнования, но сейчас я себя чувствую выросшей и более зрелой. Я бы покаталась ещё пять лет, если мне позволит здоровье. Очень волнительно, что же покажет будущее», — приводит слова Самоделкиной Golden Skate.

