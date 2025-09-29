Валерий Ангелопол приостановил спортивную карьеру

Российский фигурист Валерий Ангелопол, выступающий в танцах на льду, принял решение о приостановке спортивной карьеры. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Всем привет! Очень тяжело писать это, но так будет правильно. Правильно по отношению к тем людям, которые продолжали верить в меня, несмотря на моё долгое отсутствие в спорте. Я очень благодарен за эту поддержку и веру. Я принял решение приостановить свою спортивную карьеру. Сейчас мне жизненно необходимо сосредоточиться на других вещах. За время моего отсутствия обо мне ходило много слухов, что было вполне логично, я не хочу рассказывать, что на самом деле всё было замечательно, но у меня есть право говорить откровенно и развеять определённые домыслы. О том, где я и что со мной происходило все это время, знали только три моих близких человека, которые бережно оберегали меня от интернета, от людей и от самого себя (Дэн, Лёня, Карандаш — я вас очень люблю).

Я действительно работаю со специалистами и пытаюсь выровнять свой эмоциональный и психологический фон, я действительно на некоторое время открыл для себя другую профессию и познакомился с миром кино, с его внутренней и очень тяжёлой кухней (я даже не знаю, что тяжелее: соревноваться на льду или выдерживать этот сложнейший съёмочный график) Я встретил много замечательных людей, которые учили меня, заботились, помогали и дали шанс на восстановление. Это бесценный опыт!

Я продолжаю оставаться собой, я всё ещё люблю фигурное катание, я всё ещё хочу вернуться, я всё ещё слушаю Фараона))) Я стараюсь сохранить в себе себя и стараюсь быть осознаннее, но я больше ничего не хочу обещать. Если мне повезёт — я вернусь на лёд, не знаю, в каком качестве, но пока мне не стоит об этом думать. Спасибо всем, кто был со мной на этом ярком, интересном и трудном пути. Мы обязательно встретимся. Я буду стараться.

P. S. Отдельная просьба к представителям СМИ, я очень прошу вас больше не обращаться за комментариями обо мне к членам моей семьи и не ссылаться на них как на источник. В определённый период моей карьеры, в силу возраста, это было в порядке вещей, но сейчас совсем ситуация другая. Прошу отнестись к этому с пониманием. Спасибо всем», — написал Ангелопол у себя на странице в соцсети.

Валерию Ангелополу 21 год. Наиболее высоких успехов в спорте он достиг с бывшей партнёршей Василисой Кагановской. Кагановская/Ангелопол становились победителями финала Гран-при России (2023), этапов российского Гран-при, серебряными призёрами первенства страны среди юниоров (2022).