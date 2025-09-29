Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

10-летняя ученица Тутберидзе прыгнула четверной сальхов и установила рекорд

10-летняя ученица Тутберидзе прыгнула четверной сальхов и установила рекорд
Комментарии

Юная ученица российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Анна Колесник исполнила на тренировке четверной сальхов и стала рекордсменкой мира, отныне являясь самой молодой фигуристкой, чьё исполнение четверного прыжка было задокументировано. На данный момент Анне Колесник 10 лет 5 месяцев. Видео прыжка опубликовал официальный аккаунт тренерского штаба Этери Тутберидзе.

Первый четверной прыжок в истории женского одиночного фигурного катания исполнила в 2002 году японка Мики Андо. На финале юниорского Гран-при она приземлила четверной сальхов, который был засчитан судьями. Россиянка Анна Щербакова стала первой олимпийской чемпионкой (2022), исполнившей в победном прокате на Олимпиаде четверной прыжок.

Материалы по теме
«Круэлла» Трусовой на ОИ-2022 принесла рекорды, но не золото! Пять четверных того стоили?
«Круэлла» Трусовой на ОИ-2022 принесла рекорды, но не золото! Пять четверных того стоили?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android