10-летняя ученица Тутберидзе прыгнула четверной сальхов и установила рекорд

Юная ученица российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Анна Колесник исполнила на тренировке четверной сальхов и стала рекордсменкой мира, отныне являясь самой молодой фигуристкой, чьё исполнение четверного прыжка было задокументировано. На данный момент Анне Колесник 10 лет 5 месяцев. Видео прыжка опубликовал официальный аккаунт тренерского штаба Этери Тутберидзе.

Первый четверной прыжок в истории женского одиночного фигурного катания исполнила в 2002 году японка Мики Андо. На финале юниорского Гран-при она приземлила четверной сальхов, который был засчитан судьями. Россиянка Анна Щербакова стала первой олимпийской чемпионкой (2022), исполнившей в победном прокате на Олимпиаде четверной прыжок.