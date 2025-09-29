Скидки
Фигурное катание

Вайцеховская раскритиковала платье Муравьёвой к произвольной программе

Российская журналистка Елена Вайцеховская критически высказалась по поводу платья фигуристки-одиночницы Софьи Муравьёвой к новой произвольной программе, а также отрицательно оценила костюм выступающего в спортивных парах Александра Галлямова.

«Мне не зашло платье Сони Муравьёвой к произвольной программе. Не знаю, что скажет по этому поводу Бенуа Ришо (французский хореограф-постановщик, ставший автором новой произвольной программы Муравьёвой. — Прим. «Чемпионата»), но вот как-то совсем показалось мимо. Напомнило период театральных платьев не буду говорить, кого, когда всё гротескно, очень сильно перегружено деталями и навевает аналогию разве что с бархатной театральной занавеской.

Платье Сони в сравнении с теми ужасами — шедевр, но фасон не для неё, как мне кажется. Все эти бесконечные кружева, подчёркнутые чёрным цветом, перегружают фигуру, утежеляют впечатление, ну и зачем тогда?

Дорогие тренеры: нельзя девочек одевать плохо. Они от этого грустят и комплексуют. А девочка должна быть на льду королевой.

Розовая рубаха Галлямова не легла на душу тоже🤪🤪», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Фигуристка-одиночница Софья Муравьёва и выступающий в паре с Анастасией Мишиной Александр Галлямов представили произвольные программы на контрольных прокатах сборной России, которые прошли в Санкт-Петербурге 27 и 28 сентября.

