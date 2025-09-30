Скидки
Фигурное катание

Стал известен список участников вечера памяти Александра Гришина

Стал известен список фигуристов, которые примут участие в вечере памяти комментатора Александра Гришина. Гришин трагически погиб ночью 5 августа, он на протяжении многих лет комментировал соревнования по фигурному катанию. Вечер, посвящённый памяти Гришина, пройдёт в Москве 5 октября.

Вечер памяти Александра Гришина. Список участников

  • Софья Акатьева
  • Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
  • Матвей Ветлугин
  • Татьяна Волосожар и Максим Траньков
  • Алина Горбачёва
  • Пётр Гуменник
  • Артур Даниелян
  • Алиса Двоеглазова
  • Алина Загитова
  • Макар Игнатов
  • Василиса Кагановская и Максим Некрасов
  • Михаил Коляда
  • Марк Кондратюк
  • Софья Леонтьева и Даниил Горелкин
  • Евгения Медведева
  • Екатерина Миронова и Евгений Устенко
  • Софья Муравьева
  • Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев
  • Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано
  • Аделия Петросян
  • Даниил Самсонов
  • Александра Степанова и Иван Букин
  • Александра Трусова
  • Елизавета Туктамышева
  • Анна Фролова
  • Анна Щербакова
  • Анна Щербакова и Егор Гончаров
  • Алексей Ягудин
Фото
На арене, где проходят контрольные прокаты, почтили память комментатора Александра Гришина
