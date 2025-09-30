Стал известен список участников вечера памяти Александра Гришина
Стал известен список фигуристов, которые примут участие в вечере памяти комментатора Александра Гришина. Гришин трагически погиб ночью 5 августа, он на протяжении многих лет комментировал соревнования по фигурному катанию. Вечер, посвящённый памяти Гришина, пройдёт в Москве 5 октября.
Вечер памяти Александра Гришина. Список участников
- Софья Акатьева
- Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
- Матвей Ветлугин
- Татьяна Волосожар и Максим Траньков
- Алина Горбачёва
- Пётр Гуменник
- Артур Даниелян
- Алиса Двоеглазова
- Алина Загитова
- Макар Игнатов
- Василиса Кагановская и Максим Некрасов
- Михаил Коляда
- Марк Кондратюк
- Софья Леонтьева и Даниил Горелкин
- Евгения Медведева
- Екатерина Миронова и Евгений Устенко
- Софья Муравьева
- Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев
- Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано
- Аделия Петросян
- Даниил Самсонов
- Александра Степанова и Иван Букин
- Александра Трусова
- Елизавета Туктамышева
- Анна Фролова
- Анна Щербакова
- Анна Щербакова и Егор Гончаров
- Алексей Ягудин
