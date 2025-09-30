Стал известен список участников вечера памяти Александра Гришина

Стал известен список фигуристов, которые примут участие в вечере памяти комментатора Александра Гришина. Гришин трагически погиб ночью 5 августа, он на протяжении многих лет комментировал соревнования по фигурному катанию. Вечер, посвящённый памяти Гришина, пройдёт в Москве 5 октября.

Вечер памяти Александра Гришина. Список участников

Софья Акатьева

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Матвей Ветлугин

Татьяна Волосожар и Максим Траньков

Алина Горбачёва

Пётр Гуменник

Артур Даниелян

Алиса Двоеглазова

Алина Загитова

Макар Игнатов

Василиса Кагановская и Максим Некрасов

Михаил Коляда

Марк Кондратюк

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин

Евгения Медведева

Екатерина Миронова и Евгений Устенко

Софья Муравьева

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев

Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано

Аделия Петросян

Даниил Самсонов

Александра Степанова и Иван Букин

Александра Трусова

Елизавета Туктамышева

Анна Фролова

Анна Щербакова

Анна Щербакова и Егор Гончаров

Алексей Ягудин