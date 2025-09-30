Скидки
«Не случилось так, что на стрессе зажался». Хореограф Гуменника — о выступлении в Пекине

Российский хореограф и режиссёр Надежда Коханова, работающая с фигуристом Петром Гуменником, оценила выступление спортсмена на квалификационном турнире в Пекине.

– Довольны ли вы тем, как Пётр выступил в Пекине?
– Да, конечно. Мой взгляд очень специфичен, я не профессиональный фигурист, не знаю многих нюансов, которые связаны с техникой, а на те нюансы, которые я вижу, наверное, всем всё равно кроме меня (смеётся). Через экран сложно увидеть объём. Я довольна его катанием с точки зрения своей работы, потому что с тем уровнем стресса и уровнем сложности прыжков то, что осталось в теле, уже было хорошо. Не случилось так, что он просто на стрессе зажался, – сказала Коханова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Надежда Коханова работала с Петром Гуменником над произвольной программой «Онегин», а также над новой произвольной «Молитва», от которой тренерский штаб спортсмена отказался перед олимпийским отбором.

