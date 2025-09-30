Скидки
«В Милане ощущения будут острее». Хореограф Гуменника — о его перспективах на Олимпиаде

Хореограф Надежда Кох, работающая с фигуристом Петром Гуменником, считает, что соревновательный накал на Олимпиаде в Милане будет острее, нежели на квалификационном турнире в Пекине.

– На Олимпиаде Гуменнику придётся сражаться с очень сильными соперниками, которые хороши не только в технике, но и в презентации. Как вам кажется, у него получится не затеряться в такой компании?
– В первую очередь, важно просто совладать со своими нервами, потому что вообще неважно, кто будет среди этих претендентов на высшие места. Это в любом случае конкуренция и давление, ответственность за то, что ты всё равно представляешь страну, тем более ту, которая давно нигде не была, в спорте, который все любят.

Вот возьмём квалификацию: Петя привёз второму месту больше 30 баллов, у тренерского штаба не было сомнений в исходе – но все волновались, и он, и наставники. А в Милане эти ощущения будут острее. Как он будет выглядеть на фоне конкурентов – это уже задача процесса подготовки к Олимпиаде, наша задача.

Ты ничем себе не поможешь, если будешь думать о конкретных ребятах, кто вместе с тобой выступает. Петя это понимает, но, мне кажется, он чувствует в себе силы быть среди них, ему интересно с ними посоперничать. Есть люди, которых такая конкуренция разрушает, а есть те, кого это мотивирует, мне кажется, Петя – из второй компании. Держу пальцы скрещёнными, чтобы ничего не изменилось до момента Олимпийских игр, чтобы ребята со своими завоёванными квотами туда отправились, – сказала Коханова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

