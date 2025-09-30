Скидки
Аделия Петросян планирует принять участие в первом этапе Гран-при России в Магнитогорске

Фигуристка Аделия Петросян планирует принять участие в первом этапе российской серии Гран-при в Магнитогорске. Об этом заявил официальный сайт организатора на месте соревнований.

На этапе Гран-при в Магнитогорске пройдут соревнования в четырёх видах фигурного катания. Помимо Петросян, принять участие в турнире планируют победитель этапов серии Гран-при Анна Фролова, бронзовый призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях (2022), чемпион Европы (2022) и России Марк Кондратюк, победители финала Гран-при России (2025) в танцах на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов, призёры этапов Гран-при России Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

Список участников этапа будет дополняться, в нём также возможны изменения.

Этап Гран-при России в Магнитогорске пройдёт 25 и 26 октября.

Аделия Петросян в сентябре 2025 года выиграла квалификационный турнир в Пекине, который позволяет ей принять участие в Олимпиаде в Милане.

