Хореограф Коханова рассказала о начале работы с Гуменником над программой «Онегин»

Российский хореограф и режиссёр Надежда Коханова, которая работает с фигуристом Петром Гуменником, рассказала, как началось их сотрудничество.

«Меня пригласили тогда, когда программа была уже утверждена, уже была готова схема в ногах, скомпонована музыка. Мы оформляли корпус, руки, добавляли какие-то нюансы туда, искали возможные оттенки образа, чтобы это не было плоско. Пытались делать это разнообразно, поскольку постановка неоднородная – есть игривая часть, есть спокойная, есть трагичная часть. Мы пытались передать эти оттенки не просто через театральную историю, а через телесные ощущения», – сказала Коханова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.