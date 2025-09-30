Хореограф Коханова высказалась о возвращении старой программы Гуменника перед Пекином

Хореограф Надежда Коханова, сотрудничающая с фигуристом Петром Гуменником, прокомментировала возвращение прежней произвольной программы тренерским штабом спортсмена перед отборочным турниром в Пекине.

Перед стартом в Пекине было объявлено, что Гуменник не будет исполнять новую произвольную программу «Молитва», а вернётся к прошлогодней постановке «Онегин».

– Каким образом произошло это возвращение?

– Это было незадолго до Пекина, правильнее будет спросить у тренеров, как принималось это решение. Моё личное ощущение – ему самому в «Онегине» немного комфортней, а «Молитва» как будто ещё не была совсем вкатана, то ли он не до конца нашёл какие-то опоры с точки зрения её ощущения. Думаю, это было обоюдное решение. Для Пети, мне кажется, важно чувствовать тотальное понимание в том, что он делает, и эмоциональное, и физическое. На тот момент для уверенности в себе решили её поменять. Посмотрим, как дальше будет, – сказала Коханова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.