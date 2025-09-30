Скидки
Хореограф Коханова: у Гуменника такой характер, что он не будет пасовать

Хореограф Коханова: у Гуменника такой характер, что он не будет пасовать
Хореограф Надежда Коханова, которая сотрудничает с российским фигуристом Петром Гуменником, считает, что характер спортсмена позволяет ему без страха рисковать и пробовать новое.

«В «Онегине» нет импровизации, всё проставлено. Каждый взгляд, каждый палец, каждое касание, кивок. В этом его талант – Петя понимает, что его видят со стороны, и делает все нюансы, либо мы их обсуждаем и переделываем так, чтобы это было удобно и гармонично. Но из раза в раз это одна и та же программа. Не бывает такого, что он приходит и у него вообще всё по-другому, а ты думаешь: «Зачем мы это делали всю неделю, если он всё равно переделал?» Программы будут меняться, он будет взрослеть, но у него есть очень крутые телесные связи, которые я мало где на фигуристах вижу.

Петя внимательно относится к нюансам, не боится пробовать и рисковать, наращивать это навык. У него такой характер, он не будет пасовать, будет делать всегда на свой максимум, понимая, на что он претендует», – сказала Коханова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Кто и как довёл «Онегина» до идеала? Большой разговор с хореографом Гуменника
