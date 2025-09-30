Скидки
Хореограф Гуменника предположила, почему программа «Молитва» от Авербуха не стала успешной

Хореограф Гуменника предположила, почему программа «Молитва» от Авербуха не стала успешной
Хореограф и режиссёр Надежда Коханова, работающая совместно с фигуристом Петром Гуменником, высказала предположение о том, почему поставленная Ильёй Авербухом произвольная программа «Молитва» не получила положительного отклика у зрителей.

Илья Авербух отмечал, что эта программа про разговор с небом. Почему, на ваш взгляд, она пока не сыграла?
– Смысл идёт от первоисточника, важно, чтобы он был цельным, потому что, если мы будем в него залезать, получится уже что-то другое. Мы попытались не разрушить, но дополнить программу после такого запроса от постановщика Ильи Авербуха.

Мне кажется, это история про субъективность. Есть вещи в спорте, которые имеют чёткую стоимость, воплощение, а есть субъективные. Танец, например, абсолютно субъективен, здесь не всегда случается попадание в яблочко. У всех есть что-то, что выстреливает и что не выстреливает. Постановщикам не так просто – тебе нужно отразить специфику конкретного человека, не поставить что-то проходное, просто чтобы поставить, денег заработать. Тебе нужно отразить человека так, чтобы это было актуально, неоднородно, чтобы не повторялось ни у кого, хотя программ уже миллион… Иногда все эти аспекты не сходятся на сто процентов, – сказала Коханова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Перед стартом в Пекине было объявлено, что Гуменник не будет исполнять новую произвольную программу «Молитва», а вернётся к прошлогодней постановке «Онегин».

