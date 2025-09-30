Хореограф Егор Мурашов рассказал о сотрудничестве с Владиславом Дикиджи

Бывший российский фигурист Егор Мурашов, ныне работающий хореографом-постановщиком, поделился своим опытом сотрудничества с чемпионом России Владиславом Дикиджи.

— Как Вы познакомились с Владиславом Дикиджи и как строится рабочий процесс по постановке программ с Владом? Насколько Влад свободно интерпретирует Ваши идеи, даёте ли Вы пространство для импровизации? Как участвует Олег Татауров в постановке программ?

— Мы знали с Владом друг друга ещё со времён, когда я сам был спортсменом. После того как я завершил спортивную карьеру, мы встретились в Сочи в 2023 году: я был на шоу, он — на сборах. Примерно через девять месяцев после той встречи мы приступили к работе над его короткой программой сезона-2024/2025.

Олег Станиславович участвует в работе очень активно, но при этом даёт мне полную творческую свободу: я придумываю идеи, «фишки», шаги и т.д., а он их утверждает. Мы всегда действуем в команде – тренер, я, как хореограф, и сам спортсмен.

Работая с Владом, я опираюсь на его технические и артистические возможности. У него настолько большой багаж навыков, что с ним работать очень легко. Он быстро усваивает предложенное и охотно экспериментирует: как только я показываю что‑то новое, у него практически сразу получается. Если что-то не получается с ходу, он мне говорит: «Дай пару дней, и всё будет отлично». И действительно, всё быстро решается. В целом процесс получается слаженным и приятным, — приводит слова Мурашова группа поддержки Владислава Дикиджи Team Dikidzhi Official.

Мурашов поставил Дикиджи короткую программу сезона-2024/2025. В текущем сезоне спортсмены продолжили сотрудничество, Мурашов вновь стал автором короткой программы Владислава под кавер-версию музыки из фильма «Интерстеллар».