«Не «я ставлю», а «мы создаём». Мурашов — о процессе работы над программами фигуристов

Бывший фигурист Егор Мурашов, ныне работающий хореографом-постановщиком у ряда российских фигуристов, рассказал, как проходит процесс его сотрудничества со спортсменами.

– Как выглядит ваш рабочий процесс с фигуристом? С чего начинается, как развивается идея программы?
– Всё очень просто. Обычно тренер ставит задачу подготовить программу для конкретного спортсмена. Если я с ним не знаком, знакомство происходит сразу на льду: обсуждаем, что будем делать, какую программу нужно поставить, какой образ или концепция подойдёт, выбираем музыку.

Я работаю в команде: не «я ставлю», а «мы создаём» вместе со спортсменом и его тренером. Хореография чаще всего рождается в процессе, на ходу; я редко прихожу с полностью готовым решением. Движения и идеи появляются во время постановки, после чего мы их корректируем с учётом возможностей спортсмена и замечаний тренера. Так, итерация за итерацией, формируется окончательный вариант программы,— приводит слова Мурашова группа поддержки Владислава Дикиджи Team Dikidzhi Official.

Егору Мурашову 25 лет. Он является призёром ряда международных стартов, обладателем бронзовой медали юниорского Гран-при в Австрии (2017).

