Мурашов объяснил детали новой короткой программы Владислава Дикиджи

Бывший российский фигурист Егор Мурашов, ныне сотрудничающий с рядом российских спортсменов как хореограф-постановщик, рассказал о своём замысле короткой программы Владислава Дикиджи на сезон-2025/2026.

– Какую основную идею или историю Вы как хореограф-постановщик хотите рассказать этой программой?

– Основная идея программы – память и любовь, которые переживают время и пространство. В контексте кинофильма «Интерстеллар» – это не просто образ космоса: в фильме говорится о том, что даже перед лицом необъятной Вселенной человеческая привязанность, воспоминания и поступки имеют силу, способную пересечь границы времени. Музыка Ханса Циммера прекрасно это передаёт.

Эмоциональный центр постановки – связь человека с теми, кого он любит и кого нет рядом, принятие и ответственность за то, что мы оставляем после себя. Глубинный смысл постановки – напомнить зрителю, что мы одновременно и песчинки по сравнению со Вселенной, и невероятно важны в собственных взаимоотношениях и поступках. Если ты вносишь в этот мир светлое и полезное, то память о тебе будет жить вечно.

– Как Вы хореографически передаёте абстрактные категории фильма – время, гравитацию, память, любовь?

– В нашей постановке есть ясное начало, развитие сюжета и сознательно открытый финал. Каждый зритель может увидеть в этой программе что-то своё и интерпретировать дальнейшую историю по-своему. Я думаю, это будет интересно. Время, любовь, память, как и многие другие нематериальные вещи, невидимы – их можно лишь почувствовать.

Как это передано в программе Влада? Время – это дорожка шагов Влада, ритм, переходы, траектория. Гравитация – это его прыжки: иногда кажется, что Влад нарушает законы физики, потому что делает что-то невероятное на льду. Память – символы, которые сохраняют и передают историю дальше. Ну и любовь – это преданность Влада делу, которым он занимается, глубина его самоотдачи на льду. Смотреть и чувствовать – вот главный способ понять эти абстракции. Поэтому будем смотреть и наслаждаться,— приводит слова Мурашова группа поддержки Владислава Дикиджи Team Dikidzhi Official.