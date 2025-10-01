Ветлугин рассказал, что придумал программу про Александра II для «Русского вызова»

Победитель и призёр этапов Гран-при России фигурист Матвей Ветлугин рассказал, что придумал программу про Александра II для «Русского вызова».

– Идея программы про Александра II осталась с «Русского вызова» 2024 года?

– Да, но я её не отправлял. Придумал под ту тематику, но не отправил.

– Как решил вернуться к этой задумке?

– Нашёл в своём списке идей для программ. Я ставлю программы детям, не забываю про креатив и для собственных постановок. Прошёлся по списку, зацепился взглядом, — сказал Ветлугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Ветлугин занимается в группе Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге. Ранее Матвей тренировался у заслуженного тренера России Алексея Мишина.