Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ветлугин рассказал, что придумал программу про Александра II для «Русского вызова»

Ветлугин рассказал, что придумал программу про Александра II для «Русского вызова»
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель и призёр этапов Гран-при России фигурист Матвей Ветлугин рассказал, что придумал программу про Александра II для «Русского вызова».

– Идея программы про Александра II осталась с «Русского вызова» 2024 года?
– Да, но я её не отправлял. Придумал под ту тематику, но не отправил.

– Как решил вернуться к этой задумке?
– Нашёл в своём списке идей для программ. Я ставлю программы детям, не забываю про креатив и для собственных постановок. Прошёлся по списку, зацепился взглядом, — сказал Ветлугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Ветлугин занимается в группе Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге. Ранее Матвей тренировался у заслуженного тренера России Алексея Мишина.

Материалы по теме
«Никто не помнит, что я был призёром ЧЕ». Даниелян блистал в 16, а затем мгновенно исчез
«Никто не помнит, что я был призёром ЧЕ». Даниелян блистал в 16, а затем мгновенно исчез
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android