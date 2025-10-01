Ветлугин рассказал о планах на усложнение произвольной программы в олимпийском сезоне

Победитель и призёр этапов Гран-при России фигурист Матвей Ветлугин рассказал о планах на усложнение произвольной программы в олимпийском сезоне.

– Так и задумано, что произвольная программа без тройного акселя?

– Да, в произвольной программе должно быть четыре четверных прыжка в идеале. Пока в первой половине три и один тройной, этот прыжок должен превратиться в ещё один четверной, — сказал Ветлугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Ветлугин занимается в группе Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге. Ранее Матвей тренировался у заслуженного тренера России Алексея Мишина.