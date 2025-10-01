«Пошутил, что всё украли». Ветлугин — о реакции Ягудина на его новую короткую программу

Победитель и призёр этапов Гран-при России фигурист Матвей Ветлугин рассказал, как олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании российский фигурист Алексей Ягудин отреагировал на его новую короткую программу. Номер поставлен под песню «Как молоды мы были» в исполнении Юсифа Айвазова.

– У Алексея Ягудина был показательный номер под песню «Как молоды мы были». Видел ли он твою новую программу?

– Он всё-таки катал свою историю, а я — историю персонажа. Лёша видел, по-моему, ему понравилось. Он пошутил, что всё украли (улыбается), — сказал Ветлугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.