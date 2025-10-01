Матвей Ветлугин рассказал о своём общении с Елизаветой Туктамышевой

Победитель и призёр этапов Гран-при России 21-летний фигурист Матвей Ветлугин рассказал о своих текущих дружеских отношениях с чемпионкой мира и Европы российской фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.

– После проката ты отметил в шутку, что в Петербурге была Императрица, а теперь появился и Император. С Лизой Туктамышевой не обсуждали эту тему?

– Нет, это как-то случайно в голову сейчас пришло (улыбается). Но мы общаемся, до сих пор прекрасно дружим, — рассказал Ветлугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

