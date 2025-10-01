Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Матвей Ветлугин рассказал о своём общении с Елизаветой Туктамышевой

Матвей Ветлугин рассказал о своём общении с Елизаветой Туктамышевой
Комментарии

Победитель и призёр этапов Гран-при России 21-летний фигурист Матвей Ветлугин рассказал о своих текущих дружеских отношениях с чемпионкой мира и Европы российской фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.

– После проката ты отметил в шутку, что в Петербурге была Императрица, а теперь появился и Император. С Лизой Туктамышевой не обсуждали эту тему?
– Нет, это как-то случайно в голову сейчас пришло (улыбается). Но мы общаемся, до сих пор прекрасно дружим, — рассказал Ветлугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Видео: Трусова и Туктамышева выполнили парный «перекрёстный» кантилевер

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android