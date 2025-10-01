Ветлугин ответил, страшно ли прыгать четверной лутц под гимн Российской империи

Победитель и призёр этапов Гран-при России фигурист Матвей Ветлугин поделился эмоциями от выступления под гимн Российской империи. Он ответил, страшно ли прыгать четверной лутц под такую музыку.

– Четверной лутц под «Боже, Царя храни!» страшно прыгать?

– Страшно. Очень страшно. Это несколько очков к ответственности добавляет в начале, — сказал Ветлугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Матвей Ветлугин занимается в группе Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге. Ранее Матвей тренировался у заслуженного тренера России Алексея Мишина. На ЧР-2024 спортсмен занял 12-е место, получив от судей 245,83 балла.