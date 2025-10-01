Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ветлугин ответил, страшно ли прыгать четверной лутц под гимн Российской империи

Ветлугин ответил, страшно ли прыгать четверной лутц под гимн Российской империи
Матвей Ветлугин
Комментарии

Победитель и призёр этапов Гран-при России фигурист Матвей Ветлугин поделился эмоциями от выступления под гимн Российской империи. Он ответил, страшно ли прыгать четверной лутц под такую музыку.

– Четверной лутц под «Боже, Царя храни!» страшно прыгать?
– Страшно. Очень страшно. Это несколько очков к ответственности добавляет в начале, — сказал Ветлугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Матвей Ветлугин занимается в группе Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге. Ранее Матвей тренировался у заслуженного тренера России Алексея Мишина. На ЧР-2024 спортсмен занял 12-е место, получив от судей 245,83 балла.

Материалы по теме
«Четверной лутц под «Боже, Царя храни!»? Очень страшно». Интервью с Матвеем Ветлугиным
Эксклюзив
«Четверной лутц под «Боже, Царя храни!»? Очень страшно». Интервью с Матвеем Ветлугиным
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android