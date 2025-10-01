«Восемь месяцев после предыдущего старта». Ветлугин — о работе в длительном межсезонье

Победитель и призёр этапов Гран-при России фигурист Матвей Ветлугин рассказал о тренировочном процессе в межсезонье. Спортсмен отметил, что с момента его предыдущего старта прошло больше полугода.

– Как прошло межсезонье в целом?

– Весьма продуктивно. Было два сбора – в Алма-Ате и в Кисловодске, потом продолжали готовиться уже здесь, в Петербурге. Получилось длительное межсезонье. Прошло примерно восемь месяцев после предыдущего старта, и это чувствовалось. Вчера было сильное волнение, но сегодня уже полегче. До этапов Гран-при ещё будет полтора месяца, будем стараться увеличивать количество целиковых прокатов, которых пока было не так много, — сказал Ветлугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.