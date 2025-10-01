Ветлугин рассказал, как самостоятельно работал над постановкой новой короткой программы

Российский фигурист Матвей Ветлугин поделился деталями работы над новой короткой программой. Он отметил, что привлёк к процессу хореографа Ольгу Глинку.

– Как проходил процесс постановки короткой программы для этого сезона?

– Когда-то хотел сделать под эту музыку показательный номер, послушал, переложил на соревновательный лад, и выяснилось, что в целом ложатся элементы под эту компоновку. Начал потихоньку ставить. Позже привлёк Ольгу Германовну Глинку на стадии добавления хореографии, пластики, жестов и эмоций, — сказал Ветлугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Матвей Ветлугин занимается в группе Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге. Ранее Матвей тренировался у заслуженного тренера России Алексея Мишина. На ЧР-2024 спортсмен занял 12-е место, получив от судей 245,83 балла.