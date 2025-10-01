В Санкт-Петербурге состоится юбилейное шоу Татьяны Навки под названием «Больше, чем шоу»

Почти 10 лет как Татьяна Навка представляет зрителям свои ледовые шоу. Она стала не только признанным лидером, но настоящим новатором. Её постановки задают мировые тренды. Она и команда Navka Show установили новые стандарты качества, продемонстрировали несравненный уровень технического и художественного мастерства. Татьяна – настоящий визионер. В своих шоу она объединяет спорт, театр, высокие технологии и фактически создаёт на глазах зрителей новый жанр шоу на льду, аналогов которому нет нигде в мире. Сложно переоценить роль и влияние Татьяны Навки на фигурное катание и развлекательную индустрию в целом.

В свой юбилейный год Татьяна Навка представляет в Петербурге совершенно новую программу «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ШОУ». На лёд «Юбилейного» выйдет не только сама Татьяна, но и знаменитые фигуристы, олимпийские чемпионы, партнёры, коллеги и друзья. Творческий вечер будет полон сюрпризов. Легендарные номера Татьяны Навки и Романа Костомарова – «Кармен», «Не отрекаются, любя» и другие – заживут на льду новой жизнью в исполнении других именитых фигуристов.

В юбилейном шоу Татьяны Навки выступят звёзды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы – Татьяна Навка, Пётр Чернышев, Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Камила Валиева, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Алина Загитова, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Елизавета Туктамышева, Максим Ковтун, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Алексей Тихонов, Мария Петрова и другие именитые фигуристы.

«Для меня Санкт-Петербург — особенный город. Я с нетерпением жду возможности вновь выступить перед поклонниками фигурного катания в северной столице — в прошлый раз на лёд я выходила здесь в 2019 году и помню, насколько тепло меня принимали зрители. В свой юбилейный год я с командой создала особенное ледовое представление — «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ШОУ». В эту постановку о моём спортивном и творческом пути вложено столько труда, души и искренней любви к фигурному катанию и жизни, что мы с выдающимися фигуристами, моими друзьями и коллегами, приняли решение вновь выйти на лёд, чтобы подарить это особенное представление зрителям Санкт-Петербурга. «Больше, чем шоу» – это реальная история, рассказанная лучшими фигуристами и артистами. Приглашаю всех 14 и 15 ноября во дворец спорта «Юбилейный» разделить с нами этот особенный момент», — отмечает автор идеи, генеральный продюсер, режиссёр и хореограф шоу Татьяна Навка.

Гостей СК «Юбилейный» ждёт незабываемое аудиовизуальное представление, настоящий сюрприз с эффектными номерами фигуристов и волшебной хореографией, полётами артистов под куполом арены, вокальными партиями в исполнении звёзд российской эстрады, масштабными декорациями и инсталляциями с использованием новейших 3D-технологий, театральными эффектами, художественной анимацией и незабываемой атмосферой.