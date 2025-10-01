Экс-россияне Акопова и Рахманин — об отборе на Олимпиаду: тяжёлый путь был пройден не зря

Бывшие российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин, выступающие за сборную Армении, высказались об итогах олимпийского отборочного турнира в Пекине (Китай). Спортсмены заняли второе место и получили путёвку на Олимпиаду-2026.

Акопова: Мы через столько прошли за эти два года, понимали, это наш последний шанс поехать на Олимпийские игры — 2026. Была максимальная концентрация, а после конечной позы как будто пришли опустошение и счастье, потому что у нас получилось.

Рахманин: Был доволен прокатом, так как получилось справиться с нервами, долгим перерывом. Этот тяжёлый путь был пройден не зря.

— Показалось, ваше выступление, особенно в короткой программе, оценили довольно строго. Были ли к этому готовы? Не было страха не отобраться?

Акопова: Показалось сначала. Но потом посмотрели распечатки [с детализацией оценок] и поняли, в чём дело. После такого перерыва будешь готов ко всему (улыбается). Понимали, шансы есть, просто нужно делать свою работу, а не бояться, что не пройдёшь отбор, — сказали Акопова и Рахманин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.