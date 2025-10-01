Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Экс-россиянка Акопова поделилась, что очень рада за Аделию Петросян

Экс-россиянка Акопова поделилась, что очень рада за Аделию Петросян
Аделия Петросян
Комментарии

Бывшая российская фигуристка Карина Акопова, выступающая в тандеме с Никитой Рахманином, прокомментировала результаты отбора на Олимпиаду-2026 у женщин. Победу там одержала россиянка Аделия Петросян.

— Конечно, помню. Наверное, это было самое беззаботное время. Ирина Борисовна учила нас быть не просто спортсменами, а людьми: поддерживать друг друга, помогать в трудных ситуациях, сопереживать и радоваться победам своих соперников. Мы хоть и были в разных группах по возрасту, но переодевались вместе и общались вне льда, делаем это и по сей день. Удалось поддержать Аделию на трибунах. Очень рада, что она смогла справиться с обеими программами, несмотря на травму, — сказала Акопова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Материалы по теме
«Аделия наберёт форму и покажет четверные на Олимпиаде». Радионова — о Петросян в Пекине
Эксклюзив
«Аделия наберёт форму и покажет четверные на Олимпиаде». Радионова — о Петросян в Пекине
«После конечной позы пришло опустошение». Экс-россияне Акопова и Рахманин — об Олимпиаде
Эксклюзив
«После конечной позы пришло опустошение». Экс-россияне Акопова и Рахманин — об Олимпиаде
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android