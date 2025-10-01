Экс-россиянка Акопова поделилась, что очень рада за Аделию Петросян

Бывшая российская фигуристка Карина Акопова, выступающая в тандеме с Никитой Рахманином, прокомментировала результаты отбора на Олимпиаду-2026 у женщин. Победу там одержала россиянка Аделия Петросян.

— Конечно, помню. Наверное, это было самое беззаботное время. Ирина Борисовна учила нас быть не просто спортсменами, а людьми: поддерживать друг друга, помогать в трудных ситуациях, сопереживать и радоваться победам своих соперников. Мы хоть и были в разных группах по возрасту, но переодевались вместе и общались вне льда, делаем это и по сей день. Удалось поддержать Аделию на трибунах. Очень рада, что она смогла справиться с обеими программами, несмотря на травму, — сказала Акопова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.