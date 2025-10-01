Бывшие россияне Акопова/Рахманин планируют выступить на «челленджере» в Грузии

Бывшие российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин, выступающие за сборную Армении, собираются принять участие на «челленджере» в Грузии.

— Какие цели ставите на Олимпийские игры? Сейчас топовые пары исполняют примерно одинаковый набор элементов…

Акопова: Главная цель на данный момент выполнена – получена путёвка на Олимпиаду. А дальше пока рано говорить, но уверена, ответ вас не удивит – катать чисто и получать удовольствие от своей работы.

— Ваш переход не сразу утвердили, поэтому не удалось заработать рейтинговые очки, места на этапах Гран-при. Будете ли выступать на каких-то турнирах перед Играми?

Акопова: На данный момент ближайшие соревнования [серии «челленджер»]

у нас в Грузии. Возможно, ещё куда-то заявимся, а перед Олимпиадой будет чемпионат Европы, — сказала Акопова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.