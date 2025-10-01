Скидки
Фигурное катание

Экс-российская фигуристка Акопова: Евгения Тарасова очень поддерживала нас

Экс-российская фигуристка Акопова: Евгения Тарасова очень поддерживала нас
Карина Акопова и Никита Рахманин
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая российская фигуристка Карина Акопова, выступающая в тандеме с Никитой Рахманинов, рассказала, что на тренировках их поддерживала олимпийский призёр Евгения Тарасова.

— Ваш тренер, олимпийский чемпион Фёдор Климов, женат на серебряном призёре Игр Евгении Тарасовой, которая сейчас не выступает в шоу, потому что находится в положении. Она приходила к вам на каток в межсезонье, помогала советами?
Акопова: Евгения часто приходит к нам на каток, она тоже часть команды. В эти два года Тарасова очень поддерживала нас. Это круто, что она помогает и нашим взрослым парам, и юниорам, которые только пришли в группу, видит элементы со стороны партнёрши, может подсказать что-то более детально. Также Евгения помогала настраиваться на соревнования и перебороть нервы и страхи, — сказала Акопова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

