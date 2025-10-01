Скидки
Камила Валиева вернётся в спорт и начнёт тренировки в школе Татьяны Навки — источник

Камила Валиева
Чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Камила Валиева возобновит спортивную карьеру в школе Татьяны Навки. Об этом со ссылкой на источники сообщает «РИА Новости Спорт».

Готовиться одна из самых известных фигуристок России последних лет будет с тренером Светланой Соколовской.

Напомним, в конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года. Вернуться на соревнования Камила сможет только 25 декабря 2025 года. Приступить к официальным тренировкам фигуристка имеет право за два месяца до окончания срока отстранения — в конце октября.

«Я счастлива вновь вернуться в Пекин». Валиева выложила новые фото из поездки в Китай
