Экс-россияне Акопова и Рахманин — об Армении: там отличные условия для тренировок

Бывшая российская фигуристка Карина Акопова, выступающая в тандеме с Никитой Рахманином, рассказала о тренировках в Армении.

— Перед получением гражданства Армении вы активно ездили по стране, выкладывали фотографии. Когда в последний раз были там?

Акопова: В последний раз были в Армении в августе, в скором времени поедем туда снова. Там отличные условия для тренировок и новый каток.

— Где понравилось больше всего?

Акопова: Для меня местом силы в Армении стал древний армянский монастырь Хор Вирап, оттуда открывается лучший вид на гору Арарат.

Рахманин: Мне, к сожалению, ещё не удалось увидеть дальние достопримечательности страны, но в ближайшее время планируем поехать попутешествовать по Армении. Ереван уже знаем наизусть, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.