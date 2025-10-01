Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бывшая россиянка Акопова: на международной арене сейчас очень много достойных пар

Бывшая россиянка Акопова: на международной арене сейчас очень много достойных пар
Комментарии

Бывшая российская фигуристка Карина Акопова, выступающая в тандеме с Никитой Рахманином, высказалась о конкуренции на международной арене.

— Изменилось ли что-то после перехода? Не стало ли легче психологически, потому что не надо проходить тяжёлый отбор внутри страны?
— Психологически стало немного легче, однако мы поняли, на международной арене сейчас очень много достойных пар, — сказала Акопова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

В отборочном турнире в Китае пара стала второй и завоевала путёвку на Олимпийские игры в Милане, которые пройдут в 2026 году. Также на Играх выступят россияне Пётр Гуменник и Аделия Петросян.

Материалы по теме
«После конечной позы пришло опустошение». Экс-россияне Акопова и Рахманин — об Олимпиаде
Эксклюзив
«После конечной позы пришло опустошение». Экс-россияне Акопова и Рахманин — об Олимпиаде
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android