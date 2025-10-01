Бывшая россиянка Акопова: на международной арене сейчас очень много достойных пар

Бывшая российская фигуристка Карина Акопова, выступающая в тандеме с Никитой Рахманином, высказалась о конкуренции на международной арене.

— Изменилось ли что-то после перехода? Не стало ли легче психологически, потому что не надо проходить тяжёлый отбор внутри страны?

— Психологически стало немного легче, однако мы поняли, на международной арене сейчас очень много достойных пар, — сказала Акопова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

В отборочном турнире в Китае пара стала второй и завоевала путёвку на Олимпийские игры в Милане, которые пройдут в 2026 году. Также на Играх выступят россияне Пётр Гуменник и Аделия Петросян.