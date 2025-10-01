Акопова – о канадке Стеллато-Дудек: так кататься в таком возрасте! Это достойно уважения

Бывшая российская фигуристка Карина Акопова, выступающая в тандеме с Никитой Рахманином, высказалась о канадской спортсменке Динне Стеллато-Дудек.

— Канадка Динна Стеллато-Дудек, выступающая с Максимом Дешамом, претендует на золотую медаль Олимпиады в Милане, а ведь ей уже больше 40 лет. Вдохновляет ли такой пример? Не думали, сколько готовы продолжать профессиональную карьеру?

— Динна показала всему миру, что невозможное может стать возможным. Так кататься в таком возрасте… Это достойно уважения. Она вдохновляет многих, но после всех событий в нашей карьере вообще не хотим ничего загадывать. Будет так, как надо! — сказала Акопова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.