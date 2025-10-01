Скидки
Фигурное катание

Экс-россияне Акопова и Рахманин — об усложнении контента: не стоит загадывать

Экс-россияне Акопова и Рахманин — об усложнении контента: не стоит загадывать
Бывшая российская фигуристка Карина Акопова, выступающая в тандеме с Никитой Рахманином, высказалась об усложнении контента.

— За Армению и Грузию сейчас выступают довольно много сильных фигуристов, но тренируются в России и Северной Америке. Смогут ли топовые фигуристы на постоянной основе тренироваться в Армении?
— Надеемся на это. Хотим популяризировать этот вид спорта ещё больше в Армении. Но, к сожалению, там нет тренеров парного катания. Представители одиночных видов тренируются в Армении, созданы все условия для хорошего тренировочного процесса.

— Ранее вы говорили о проблемах со здоровьем перед переходом. Возможно ли в будущем усложнение контента?
— Возможно всё, но не стоит загадывать. В наш первый сезон с Никитой мы выполняли тройной подкрут с рукой, сейчас же не видим смысла в этом, так как со временем сам подкрут становился чуть ниже, — сказала Акопова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

