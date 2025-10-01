Скидки
Фигурное катание

Навка сообщила, что Валиева будет тренироваться в её академии под руководством Соколовской

Навка сообщила, что Валиева будет тренироваться в её академии под руководством Соколовской
Комментарии

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка подтвердила, что Камила Валиева будет тренироваться в её академии под руководством Светланы Соколовской.

«Камила приходит к Соколовской. Конечно, для нашей академии и ледового дворца это замечательная новость. Мы рады! Будем всячески помогать, поддерживать и курировать. Всем, что зависит от меня и нашей школы, поможем Валиевой. Шансы вернуться? Уверена, у Камилы все получится. Главное — желание», — приводит слова Навки Sport24.

Напомним, в конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года. Вернуться на соревнования Камила сможет только 25 декабря 2025 года. Приступить к официальным тренировкам фигуристка имеет право за два месяца до окончания срока отстранения — в конце октября.

Комментарии
