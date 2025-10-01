«Почему не у Тутберидзе?» Тарасова — о возобновлении карьеры Валиевой в школе Навки

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение чемпионки мира среди юниоров российской фигуристки Камилы Валиевой возобновить спортивную карьеру в школе Татьяны Навки.

«Камила может вернуться со следующего года. Она сейчас выступает у Тани в шоу. Мне кажется, если человек хочет, он всегда может. Но почему не Этери Георгиевна? Что случилось? Она её не взяла? Или Камила сама решила так? Я практически не верю в это дело. Дай бог, чтобы всё получилось и мне пришлось извиняться. До конца непонятно, зачем они это придумали», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.