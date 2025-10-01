Скидки
Журова: возвращение Валиевой — огромный риск, ей можно только поаплодировать

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение российской фигуристки Камилы Валиевой вернуться в спорт после паузы. Она отметила, что этот шаг несёт в себе риск.

«Возвращение Камилы Валиевой в фигурное катание — очень смелый и непростой шаг. Нужно понимать, что прошло время и все смотрят на неё с определённым настроением, ожидая, что сейчас она быстро восстановится и всех «порвёт». Но это не бывает так просто. Было бы несправедливо по отношению к ней ждать фантастических результатов через месяц после возвращения.

Понятно, что всё это время она старалась держать спортивную форму. Но она повзрослела. Чисто психологически это уже взрослый человек. С одной стороны, у неё будет разумное и очень взрослое катание, но прыгать намного легче, когда ты моложе. Ей придётся справиться с принятием себя, окружающих и нагрузок. Одно дело – шоу и программы, а другое — подготовка к чемпионату мира и Олимпийским играм. Это огромный риск, за который ей можно только поаплодировать», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Камила Валиева вернётся в спорт и начнёт тренировки в школе Татьяны Навки — источник
