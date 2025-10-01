Скидки
«Это не удивляет». Катарина Гербольдт — о возобновлении карьеры Валиевой в школе Навки
Камила Валиева
Бронзовый призёр чемпионата России (2009) в парном катании Катарина Гербольдт высказалась по поводу возвращения на лёд российской фигуристки Камилы Валиевой. Она будет тренироваться в школе Татьяны Навки.

«Здорово, когда спортсмены такого уровня принимают решение вернуться. Это не вызывает ничего, кроме положительных эмоций. Сложный вопрос, получится у Валиевой или нет. У нас были яркие примеры, у кого получилось, у кого — нет. Я думаю, стоит вопрос, насколько она сможет взять себя в руки и привести себя в форму в плане веса и других аспектов. Я не знаю, как она выглядит сейчас, но то, как она выглядела полгода назад, требовало некой коррекции. Всё это возможно, главное — желание.

Сложно ответить, удивляет или нет, что Камила пошла к Навке, а не к Тутберидзе. У спортсменов бывают моменты, когда у них должны произойти изменения в жизни. Это не первый и не последний спортсмен, который принял такое решение, тем более Камила плотно сотрудничает с Татьяной. Наверное, с какой-то стороны, это не удивляет», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

