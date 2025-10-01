Скидки
Ирина Слуцкая отреагировала на возвращение Камилы Валиевой в фигурное катание

Камила Валиева
Двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы в одиночном катании, российская фигуристка Ирина Слуцкая прокомментировала возобновление решение Камилы Валиевой возобновить спортивную карьеру.

«Возвращение Камилы Валиевой в фигурное катание — классная новость. Если действительно всё получится, будет очень здорово, потому что она яркая и красивая. Я думаю, она сможет побеждать», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Камила Валиева будет готовиться в школе Татьяны Навки. Её тренером станет Светлана Соколовская.

Напомним, в конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года. Вернуться на соревнования Камила сможет только 25 декабря 2025 года.

