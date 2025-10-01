Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Вайцеховская: возвращение Валиевой — вызов для тренера
Российская журналистка Елена Вайцеховская отреагировала на решение чемпионки мира среди юниоров российской фигуристки Камилы Валиевой возобновить спортивную карьеру в школе Татьяны Навки.

«Новость, что Камила Валиева готова вернуться в фигурное катание как спортсменка, конечно же, радует, но вызывает и вопросы тоже. Почему возвращается — понятно. Можно сколько угодно кататься в шоу, но никогда даже самая яркая их звезда не поднимется на уровень, сопоставимый с чемпионским в спорте. Валиева однозначно недокаталась, а кроме того, не выиграла ни одного титула, который был бы сопоставим с теми авансами, которые фигуристка получила на взлёте карьеры.

То, что тренером Камилы станет Светлана Соколовская, тоже было достаточно очевидно с того самого момента, как тренер со своей группой перебралась из ЦСКА в академию Татьяны Навки.

А вот дальше начинается неизведанная территория. Возвращение Валиевой — это на самом деле вызов не столько для неё, сколько для тренера. Светлана Владимировна как-то сказала, что с мальчиками у неё получается лучше, чем с девочками. Возможно, это было всего лишь шуткой, но имелся пример Софьи Самоделкиной и Саши Трусовой, сработаться с которыми у тренера не получилось, да и Елизавета Куликова, откатавшись сезон у Соколовской, в прошлом году предпочла вернуться к прежнему наставнику Сергею Давыдову.

Кроме этого, Валиева — не просто фигуристка, а человек, которого с юниорского возраста сопровождала слава самой талантливой фигуристки современности. Это обязывает в плане не только спортивной формы, но и будущих программ.

Проще говоря, Камила должна вернуться уверенной в себе королевой с эксклюзивными постановками и желательно при прежнем техническом багаже. Иначе она рискует остаться на женском льду просто ещё одной спортсменкой, и это точно не стоит того, чтобы возобновлять тяжелейший во всех отношениях путь. Как бы то ни было, тренеру и фигуристке хочется пожелать большого терпения и большой удачи», — написала Вайцеховская на своей странице в социальных сетях.

