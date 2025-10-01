«Желание доказать всему миру». Навка — о возобновлении карьеры Валиевой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала решение чемпионки мира среди юниоров российской фигуристки Камилы Валиевой возобновить спортивную карьеру под руководством Светланы Соколовской.

«Это было личное решение Камилы перейти в группу Светланы Соколовской, которая тренирует на «Навка-Арене» в школе «Наши надежды». Безусловно, для нашей школы это радостная новость и также для нашей прекрасной арены. У нас огромное число маленьких спортсменов, молодых, подрастающих чемпионов, и это огромный для всех стимул.

У неё потрясающий характер, желание доказать всему миру, невероятный талант, молодость, поэтому всё в её руках. Мы же всем нашим большим коллективом поможем, сделаем всё возможное, что зависит от меня и от Светланы Соколовской. У нас хорошая команда прекрасных тренеров. Ну и для нашей команды это вызов, потому что очень многие в это не верят. А я всегда верила и буду верить в Камилу. Она продолжает оставаться членом нашей команды «Навка-шоу», участвует во многих спектаклях, чему мы очень рады.

Безусловно, предстоит огромная, колоссальная работа, чтобы вернуть Камилу в спортивные кондиции. Это будет непросто, но я уверена, что в любом случае всё зависит от неё самой. И, конечно, нужно пожелать Камиле, чтобы здоровье её не подвело», — сказала Навка в интервью ТАСС.