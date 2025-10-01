Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Валиева сможет начать тренировки через три недели

Валиева сможет начать тренировки через три недели
Комментарии

Чемпионка мира среди юниоров, российская фигуристка Камила Валиева сможет возобновить тренировки 25 октября — ровно за два месяца до окончания срока дисквалификации согласно правилам Всемирного антидопингового кодекса.

«Спортсмен может вернуться к тренировкам с командой или использовать для тренировок помещения клуба или другой организации, входящей в организации, являющейся подписавшейся стороной Всемирного антидопингового кодекса, в зависимости от того, что короче: в последние два месяца периода дисквалификации или в последней четверти периода дисквалификации», — говорится в правилах.

Напомним, в конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года. Вернуться на соревнования Камила сможет только 25 декабря 2025 года.

