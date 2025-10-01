Валиева сможет начать тренировки через три недели

Чемпионка мира среди юниоров, российская фигуристка Камила Валиева сможет возобновить тренировки 25 октября — ровно за два месяца до окончания срока дисквалификации согласно правилам Всемирного антидопингового кодекса.

«Спортсмен может вернуться к тренировкам с командой или использовать для тренировок помещения клуба или другой организации, входящей в организации, являющейся подписавшейся стороной Всемирного антидопингового кодекса, в зависимости от того, что короче: в последние два месяца периода дисквалификации или в последней четверти периода дисквалификации», — говорится в правилах.

Напомним, в конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года. Вернуться на соревнования Камила сможет только 25 декабря 2025 года.