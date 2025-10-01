Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Алексей Железняков: опечалил выбор Камилы Валиевой в пользу Соколовской

Хореограф Алексей Железняков прокомментировал решение чемпионки мира среди юниоров российской фигуристки Камилы Валиевой возобновить спортивную карьеру под руководством Светланы Соколовской.

«Конечно, рад, что Камила Валиева возвращается в мир фигурного катания и спорта. Это уникальная и талантливая девочка. Желаю ей только удачи! Меня как человека из команды Тутберидзе немного опечалило, что она сделала выбор в пользу Соколовской. Я не имею ничего против Соколовской, это хороший тренер. Но когда твой спортсмен, с которым ты с детства и которого хорошо знаешь, возвращается в спорт не в твою команду, это печально. В любом случае Камиле желаю удачи, успехов и чтобы всё получилось.

Я могу только предполагать, почему она выбрала школу Навки. Возможно, дело в шоу, ведь Камила взрослая девочка, которой нужно зарабатывать, жить, вертеться и крутиться. А Татьяна даёт возможность хорошо заработать с этими шоу, которые идут постоянно. И при школе Навки она будет тренироваться. Мне кажется, здесь сыграло несколько факторов в решении Камилы.

Конечно, Камиле сейчас будет очень сложно, потому что юные девочки серьёзно наступают на пятки. А Валиева уже взрослая. Мне кажется, ей будет очень сложно восстановиться и бороться на серьёзном уровне. Только богу известно, что будет», — сказал Железняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

