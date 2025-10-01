Скидки
Елена Радионова: история Валиевой ещё не завершена — она не сказала последнего слова

Бывшая российская фигуристка, вице-чемпионка мира Елена Радионова прокомментировала решение чемпионки мира среди юниоров российской фигуристки Камилы Валиевой возобновить спортивную карьеру под руководством Светланы Соколовской.

«Очень радостная новость, что Камила Валиева решила вернуться в спорт. Мне кажется, её очень многие ждали и верили, что она вернётся. Её история в спорте ещё не завершена — она не сказала последнего слова. Думаю, Камиле по силам вернуть былую форму, тем более сейчас у девочек не такая сильная конкуренция, как тогда, когда она выступала с Трусовой и Щербаковой. Тогда девочки исполняли космический контент, а сейчас никто не делает контент с пятью четверными. Если Камила вернёт тройные и будет исполнять чисто свою программу, она сможет быть в лидерах. А если вернёт четверной, спокойно сможет претендовать на первый номер в сборной», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

