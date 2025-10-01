«Прикольный опыт побыть в инвалидной коляске». Экс-ученица Тутберидзе — о травме

Бывшая ученица Этери Тутберидзе Дарья Усачёва высказалась о травме, которую получила на Гран-при Японии — 2021. Восстановление фигуристки было длительным и привело к решению о завершении спортивной карьеры.

«Можно было ли избежать травмы? Не берусь про это говорить. Я не специалист, чтобы говорить о том, как можно было бы этого избежать. Если я начну говорить, то это будут какие-то мои догадки и домыслы. Как-то так получилось, что эта ситуация теперь не негатив в моей жизни, а просто как образ. Было и было.

Я вообще люблю с шуточной стороны рассматривать такое. Хотя мне в комментариях потом писали, это у меня психологическая травма. «Она шутит на эту тему, потому что это её травмировало». Может быть… Но мне окей!

Нет такого, что я вспоминаю и плачу: «Как же так! Как же мне было плохо!»

Раньше какое-нибудь видео в соцсетях могло вызвать плаксивую эмоцию, сейчас я смотрю на это абсолютно спокойно. Иногда я могу пошутить на эту тему, если контекст позволяет. И мне будет смешнее, чем другим, потому что другие всё равно стараются быть толерантными и тактичными. Мне уже весело. Да мне и сразу было весело – почти сразу начала об этом шутить.

Все шутили про коляску, и я сама — про колёса, «первый шаг». Эти шутки помогали мне психологически. Это был классный опыт, ко мне приезжали ребята, я многое в своей жизни переосмыслила. Звучит очень плохо, но это был прикольный, интересный опыт — побыть в инвалидной коляске. Находилась в ней месяца два.

О травме я не забыла. Редко бывает такое ощущение, будто игла сквозь связку проходит, схватывает, что я аж сгибаюсь — спазм болючий. И отпускает, а потом на месяц об этом забываешь. Полминутки потерпел и забыл. Иногда пощёлкивает, но в целом это не беспокоит. Разве что какие-то отголоски бывают», — приводит слова Усачёвой Sport24.