«Я знала, что она вернётся». Леонова — о возвращении Валиевой в спорт

Серебряный призёр чемпионата мира (2012) и участница Олимпиады в Ванкувере Алёна Леонова прокомментировала возвращение фигуристки Камилы Валиевой в профессиональный спорт. Ранее стало известно, что Валиева возобновит карьеру в тренерском штабе Светланы Соколовской по окончании срока дисквалификации из-за допинга.

«Я очень ждала, что она вернётся, и даже ещё до того, как она начала отрабатывать прыжки, восстанавливать, я знала, что она вернётся. Потому что у человека, который потерял всё в этом спорте, все титулы, у него должен быть какой-то стимул, чтобы доказать, что эти титулы реально она заработала своим трудом. Поэтому здесь вообще не было речи о том, что она закончит, расклеится, повесит коньки на гвоздь либо уйдёт в шоу.

Если она ещё восстановит, помимо своих тройных прыжков, хотя бы один ультра-си, то есть все шансы на успешные результаты. Да, понятно, что она полноценно начнёт только со следующего сезона, но к следующему сезону можно подготовиться ещё лучше. Можно парочку четверных восстановить, правильно? И если она будет чемпионкой России в 2026 году, это будет, конечно, очень круто, и это всё реально.

Всякое бывает, и травмы могут быть, и так далее, но я смотрю в будущее, мне кажется, у неё все шансы, учитывая, как и с какой скоростью она восстанавливается и то, как она мотивирована.

То, что она будет кататься в школе у [Татьяны] Навки? Да и хорошо! Мне кажется, что штаб для неё сейчас не особо имеет значение. Имеют значение именно её возможности, характер и стимул для возвращения. А там уже, мне кажется, любой грамотный штаб подготовит спортсмена на сто процентов», – приводит слова Леоновой «Татар-информ. Спорт».