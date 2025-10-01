Хореограф Мурашов оценил выступление Дикиджи на контрольных прокатах

Бывший российский фигурист Егор Мурашов, ныне сотрудничающий с рядом спортсменов как хореограф-постановщик, прокомментировал выступление чемпиона России Владислава Дикиджи на контрольных прокатах сборной, которые прошли в Санкт-Петербурге. Мурашов второй год работает над постановками коротких программ для Дикиджи.

«Хочется поздравить Влада Дикиджи с началом сезона на большой арене. Мне понравились обе программы в его исполнении. Одна – та постановка, которую мы ставили вместе, вторая – произвольная программа от Натальи Бестемьяновой и Игоря Бобрина.

Костюм в короткой программе впечатлил, ведь я увидел его только во время проката. Он получился очень удачным: читаемый портрет Гагарина на перчатке, образ галактики, ощущение вечности. Всё сделано со вкусом, костюм красиво дополняет программу. Технически, думаю, Влад и его тренер Олег Станиславович [Татауров] с командой уже всё обсудили и будут продолжать работать над деталями.

Что касается произвольной программы, технически она насыщена: много сложных четверных, интересные переходы, непростые каскады. Полагаю, нам будет на что посмотреть, и я обязательно буду болеть за Влада в течение всего сезона. Конкуренция среди мужчин в нашей стране очень высокая, поэтому ему предстоит большая работа перед стартами. Судя по всему, эта работа уже ведётся, и сезон обещает быть захватывающим.

Я думаю, зрителям будет приятно и интересно наблюдать за фигурным катанием в России, ведь оно у нас одно из самых сильных в мире. Хочу пожелать Владу и всем остальным спортсменам удачи в сезоне!»— приводит слова Мурашова группа поддержки Владислава Дикиджи Team Dikidzhi Official.