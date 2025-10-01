Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Работающая в Китае Дарья Усачёва рассказала о своих планах на тренерскую карьеру

Работающая в Китае Дарья Усачёва рассказала о своих планах на тренерскую карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-чемпионка мира среди юниоров (2020) Дарья Усачёва, ныне работающая тренером по фигурному катанию в Китае, поделилась своими планами на тренерскую карьеру.

— Ты начинала тренерскую карьеру в школе Аделины Сотниковой. Это уже пройденный этап?
— Думаю, этот этап уже прошёл. Мы в хороших отношениях с Аделиной, вместе катались в шоу — пересекались и пересекаемся. А про работу… Да, это пройденный этап. Спасибо большое Аделине, что дала мне попробовать поработать в школе. Лучшее начало карьеры и не придумаешь.

— Есть ли у тебя мечта как у тренера? Хочешь свою школу?
— У меня большие амбиции, хочу их реализовать. Школа — это не цель, школа может быть комфортом для достижения основных целей. Неправильно говорить, что я мечтаю. Я не мечтаю, а ставлю цель, чтобы мои дети добились очень высоких результатов, — приводит слова Усачёвой Sport24.

19-летняя Дарья Усачёва с 2025 года работает тренером по фигурному катанию в Пекине. В России спортсменка тренировалась в штабе Этери Тутберидзе. Усачёва является вице-чемпионкой мира среди юниоров (2020), серебряным призёром этапа Гран-при Skate America (2021).

Материалы по теме
Экс-ученица Тутберидзе Усачёва собирается поддержать Петросян и Гуменника в Пекине
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android