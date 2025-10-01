Работающая в Китае Дарья Усачёва рассказала о своих планах на тренерскую карьеру

Вице-чемпионка мира среди юниоров (2020) Дарья Усачёва, ныне работающая тренером по фигурному катанию в Китае, поделилась своими планами на тренерскую карьеру.

— Ты начинала тренерскую карьеру в школе Аделины Сотниковой. Это уже пройденный этап?

— Думаю, этот этап уже прошёл. Мы в хороших отношениях с Аделиной, вместе катались в шоу — пересекались и пересекаемся. А про работу… Да, это пройденный этап. Спасибо большое Аделине, что дала мне попробовать поработать в школе. Лучшее начало карьеры и не придумаешь.

— Есть ли у тебя мечта как у тренера? Хочешь свою школу?

— У меня большие амбиции, хочу их реализовать. Школа — это не цель, школа может быть комфортом для достижения основных целей. Неправильно говорить, что я мечтаю. Я не мечтаю, а ставлю цель, чтобы мои дети добились очень высоких результатов, — приводит слова Усачёвой Sport24.

19-летняя Дарья Усачёва с 2025 года работает тренером по фигурному катанию в Пекине. В России спортсменка тренировалась в штабе Этери Тутберидзе. Усачёва является вице-чемпионкой мира среди юниоров (2020), серебряным призёром этапа Гран-при Skate America (2021).