Экс-ученица Тутберидзе Усачёва ответила, в чём видит сильные стороны своих бывших тренеров

Бывшая российская фигуристка-одиночница Дарья Усачёва, ранее тренировавшаяся в штабе Этери Тутберидзе, рассказала, в чём заключаются сильные стороны её бывших тренеров.

— Хотела бы быть похожа на Этери Тутберидзе как тренер?

— Да, наверное.

— В чем её сила?

— В её внутренней силе, которая так нужна в этом деле. У каждого из своих тренеров есть качества, которые я бы переняла себе в работу.

— Перечислим?

— Это только моё видение. Но я понимаю, почему они команда. Каждый из них может быть как строгим, так и добрым — о чём-то с тобой пообщаться.

Даниил Маркович [Глейхенгауз] с тобой, конечно, не на одной волне, но может пошутить, разрядить обстановку.

В Сергее Викторовиче [Дудакове] меня привлекает мудрость, спокойствие. Он может донести мысль без лишних нервов, эмоций, болтовни. И при этом он всё контролирует. Его поведение как тренера меня реально восхищает. Он всё делал так филигранно, находил к каждому подход. И он очень добрый человек, обожаю его.

Этери Георгиевна сильна своей холодной головой, ты никогда не узнаешь, что у нее внутри. Она никогда не покажет, что у неё происходит в жизни. Она вся в своей работе, горит ей, вся в учениках, вся в детях, — приводит слова Усачёвой Sport24.