Камила Валиева опубликовала счастливые фото на фоне слухов о скором возвращении в спорт

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева опубликовала новые счастливые фотографии. Фигуристка предстала в нежном образе — белом шерстяном платье с распущенными волосами.

Фото: Личный архив Валиевой

«Какой ваш любимый цвет?» — уточнила спортсменка у подписчиков под снимками.

Ранее стало известно, что Валиева возобновит карьеру в тренерском штабе Светланы Соколовской по окончании срока дисквалификации из-за допинга.

В конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года.

Из-за допинг-дела Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.