ФФКР назвала фигуристов, которые выступят в международном фестивале в Пхеньяне

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) объявила имена спортсменов, которые выступят в международном фестивале в Пхеньяне (КНДР).

«В Северной Корее пройдёт международный фестиваль, где выступят российские фигуристы: одиночники – Вероника Яметова, Эдуард Карартынян, Макар Солодников, спортивная пара Анна Москалёва – Артём Родзянов, а также танцевальный дуэт Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин», — сообщает пресс-служба ФФКР.

Напомним, в сентябре министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил о том, что посольство КНДР в России пригласило российских фигуристов принять участие в международном фестивале в Пхеньяне.