Бестемьянова: Ангелопол решил, что дотянулся до звёзд и можно почивать на лаврах

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о решении российского фигуриста Валерия Ангелопола, ранее выступавшего в танцах на льду, приостановить спортивную карьеру.

«Честно говоря, этот фигурист мне совсем неинтересен. Не хочется о нём даже говорить. Да, у него был период выступлений с Василисой Кагановской, когда они смотрелись достаточно неплохо. Что произошло потом, сказать сложно. Предполагаю, просто перестал тренироваться нормально. Дело в том, что, когда они достигли определённого успеха, партнёрша трезво оценивала: это аванс на будущее. Зато Ангелопол решил, что дотянулся до звёзд и теперь можно почивать на лаврах. Предполагаю, почувствовал себя звездой», — приводит слова Бестемьяновой «RT на русском».

Валерию Ангелополу 21 год. Наиболее высоких успехов в спорте он достиг с бывшей партнёршей Василисой Кагановской. Кагановская/Ангелопол становились победителями финала Гран-при России (2023), этапов российского Гран-при, серебряными призёрами первенства страны среди юниоров (2022).

